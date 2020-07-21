Дознаватели МЧС использовали беспилотник и газоанализатор
В Иркутской области дознаватели МЧС установили причины 14 лесных пожаров, произошедших в Усольском районе. Проведённые следственные действия показали, что наиболее вероятной причиной большинства лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнём, в одном случае обнаружены признаки, характерные для повреждений деревьев грозовым разрядом.
- Самые неочевидные и сложные случаи изучались заранее, заблаговременно определялись спутниковые и метеорологические данные, что позволило максимально эффективно сконцентрировать силы и средства на осмотрах очаговых зон лесных пожаров. В ходе осмотров применялись специализированные средства: защитные противоэнцефалитные костюмы, походное снаряжение, GPS-навигатор, газоанализатор для выявления наличия следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, беспилотник для оценки площади термических повреждений, поиска локальных термических зон и установления мест пребывания людей в лесных массивах, - рассказывает замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Иркутской области Алексей Анисимов.
В ходе расследования обстоятельств лесных пожаров были проведены дополнительные осмотры мест лесных пожаров, опрошено больше ста жителей близлежащих населённых пунктов, работников, принимавших участие в тушении пожаров, должностных лиц территориального управления министерства лесного комплекса региона и других органов.
В настоящее время в производстве дознавателей находится 319 материалов проверок по фактам лесных пожаров. Работа по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствующих возникновению лесных пожаров, продолжается.
В Иркутской области установили причины 14 лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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