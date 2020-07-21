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В Улан-Удэ мужчину избили днём на набережной

В Улан-Удэ мужчину избили днём на набережной
Происшествия, 
Мужчине помог улан-удэнец, находящийся на пробежке

Накануне днём к группе задержания вневедомственной охраны, патрулировавший в центре Улан-Удэ, обратился мужчина. Он сообщил, что находился на пробежке и увидел, как на набережной реки Уда неизвестные избивают мужчину.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на набережную, задержали троих нападавших и доставили их в отдел полиции.

Потерпевший рассказал, что недавно познакомился с задержанными и распивал в их компании спиртное. Вскоре возник конфликт, переросший в драку. Недавние товарищи начали избивать мужчину. А один из собутыльников вытащил у жертвы смартфон.

Смартфон изъят у одного из задержанных, ранее судимого 37-летнего жителя Улан-Удэ.

Органы следствия возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

побои Росгвардия набережная
 
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