В Улан-Удэ мужчину избили днём на набережной

Мужчине помог улан-удэнец, находящийся на пробежке



Накануне днём к группе задержания вневедомственной охраны, патрулировавший в центре Улан-Удэ, обратился мужчина. Он сообщил, что находился на пробежке и увидел, как на набережной реки Уда неизвестные избивают мужчину.



Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на набережную, задержали троих нападавших и доставили их в отдел полиции.



Потерпевший рассказал, что недавно познакомился с задержанными и распивал в их компании спиртное. Вскоре возник конфликт, переросший в драку. Недавние товарищи начали избивать мужчину. А один из собутыльников вытащил у жертвы смартфон.



Смартфон изъят у одного из задержанных, ранее судимого 37-летнего жителя Улан-Удэ.



Органы следствия возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



