В Иркутской области мать погибшего в ДТП мужчины отсудила 600 тысяч

Виновник аварии устроился бульдозеристом, чтобы выплатить моральный ущерб



В Иркутской области судебные приставы взыскали в пользу местной жительницы 600 тысяч рублей в возмещение морального вреда, причинённого смертельным ДТП.



Женщина обратилась в суд с иском о возмещении ущерба, причинённого аварией, в результате которой погиб её сын. Суд требование матери удовлетворил и обязал водителя, который насмерь сбил мужчину на пешеходном переходе, выплатить компенсацию в размере 600 тысяч рублей.



Для погашения задолженности виновник аварии трудоустроился на работу вахтовым методом бульдозеристом. Судебный пристав вынес постановление о взыскании денежных средств с заработной платы неплательщика в счёт погашения долга в размере 70%. Задолженность была взыскана в полном объёме в течение года, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.





