В Чите в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

Автобус опрокинулся из-за столкновения с иномаркой



В центре Читы вечером 20 июля произошло ДТП. Шесть пассажиров маршрутного автобуса госпитализированы в лечебные учреждения.



Установлено, что при проезде нерегулируемого перекрестка 42-летний водитель машины Toyota Probox не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу Fiat и допустил столкновение. От полученного удара автобус опрокинулся.



В результате ДТП в лечебные учреждения госпитализированы пятеро взрослых пассажиров маршрутки и 13-летний ребёнок. Разовая медицинская помощь была оказана ещё шестерым пассажирам автобуса. Оба водителя не пострадали.



- В настоящее время по факту произошедшего ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят степень тяжести причинённого вреда пассажирам маршрутного транспорта. После получения результатов экспертиз будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

