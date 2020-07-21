20-летний улан-удэнец помог полицейскому задержать вооружённого разбойника

Оперативник и прохожий спасли пенсионерку, на которую напали с ножом
В Улан-Удэ вечером 5 июля полицейский, возвращаясь домой, заметил на улице Солнечная подозрительного мужчину. Незнакомец стоял неподалеку от подъезда жилого здания и наблюдал, как подъехавший на автомобиле мужчина провожает 60-летнюю спутницу до входной двери дома.
Когда водитель уехал, из подъезда раздался женский крик.
Оперативник ринулся в дом. Вместе с ним в помещение забежал 20-летний молодой человек, который, по счастливой случайности, оказался рядом. Уже на лестничной площадке мужчины услышали, что неизвестный требует у женщины сумку. А спустя секунду увидели, как он поспешно прячет в карман брюк нож, которым только что угрожал лежащей на полу горожанке. Им оказался тот самый незнакомец, чьё поведение смутило полицейского.
Полицейский и забежавший вместе с ним в подъезд парень сработали синхронно, не сговариваясь: молодой человек вынул из кармана нападавшего нож и передал сотруднику. Оперативник, боевым захватом обездвижив незнакомца, надел на него наручники.
На шум из квартир выбежали соседи. Сотрудник уголовного розыска попросил их вызвать полицию. Уже вскоре на место происшествия прибыл наряд Росгвардии, который доставил 41-летнего подозреваемого в отдел внутренних дел. Оказалось, что задержанный ранее был неоднократно судим.
Приехавшая на место бригада скорой помощи осмотрела потерпевшую: медики констатировали порезы на её руках. В полиции по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Имя героя, оказавшего содействие полицейскому, стало известно уже после прибытия следственно-оперативной группы. Выяснилось, что молодого человека зовут Борисом Бадмаевым, и совсем недавно он с семьей переехал в Улан-Удэ.
По словам Бориса, среагировав на крик, он не думал об опасности и, тем более, не предполагал, что столкнется с вооружённым человеком. О том, что спасал женщину плечом к плечу с полицейским, он тоже узнал намного позже. В свою очередь, находившийся вне службы сотрудник полиции так комментирует случившееся: «Я просто выполнил свою работу: оказал помощь тому, кто в ней нуждался».
МВД Бурятии выразило благодарность улан-удэнцу, который оказал содействие полицейскому в задержании вооруженного ножом преступника. В ближайшее время ему вручат благодарность главы регионального ведомства. Сам сотрудник, вне служебного времени задержавший подозреваемого в разбойном нападении, уже поощрён, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
20-летний улан-удэнец помог полицейскому задержать вооружённого разбойника
Происшествия, Фото:
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