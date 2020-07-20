В Бурятии бывший вальщик леса стал «чёрным лесорубом»

Мужчина незаконно вырубил деревьев на 56 тысяч рублей
4 июля в полицию поступило сообщение от лесничих о незаконной рубке в Сулхаринском участковом лесничестве, в 10 километрах от улуса Могсохон в Кижингинском районе Бурятии. Сотрудники лесхоза сообщили, что неизвестный погрузил на трактор и планирует вывезти древесину, не имея при этом разрешительных документов на её заготовку и транспортировку.
Прибывшие полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. В ходе разбирательства установлено, что рубку сосен объёмом более 13 кубометров он, действительно, совершил незаконно. Кроме того, он ввёл в заблуждение относительно правомерности своих деяний других людей, у которых взял в пользование технику для перевозки спиленных деревьев.
Ранее сельчанин работал вальщиком, он понимал, что действует вопреки закону. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 56 тысяч рублей.
Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.
Полицейскими с места происшествия изъяты древесина, два трактора, прицеп, бензопила.
За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Также в отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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