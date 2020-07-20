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В Бурятии бывший вальщик леса стал «чёрным лесорубом»

В Бурятии бывший вальщик леса стал «чёрным лесорубом»
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина незаконно вырубил деревьев на 56 тысяч рублей

4 июля в полицию поступило сообщение от лесничих о незаконной рубке в Сулхаринском участковом лесничестве, в 10 километрах от улуса Могсохон в Кижингинском районе Бурятии. Сотрудники лесхоза сообщили, что неизвестный погрузил на трактор и планирует вывезти древесину, не имея при этом разрешительных документов на её заготовку и транспортировку.

Прибывшие полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. В ходе разбирательства установлено, что рубку сосен объёмом более 13 кубометров он, действительно, совершил незаконно. Кроме того, он ввёл в заблуждение относительно правомерности своих деяний других людей, у которых взял в пользование технику для перевозки спиленных деревьев.

Ранее сельчанин работал вальщиком, он понимал, что действует вопреки закону. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 56 тысяч рублей.

Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Полицейскими с места происшествия изъяты древесина, два трактора, прицеп, бензопила.

За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Также в отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
черные лесорубы
 
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