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Жителю Бурятии поддельные права стоили ограничения свободы

Жителю Бурятии поддельные права стоили ограничения свободы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина заказал подделку через интернет

В марте 2019 года житель Еравнинского района Бурятии через интернет заказал поддельное водительское удостоверение на своё имя. Подделка давала право управления автотранспортными средствами категории «В, В1, М». Через месяц он получил документ на почте. Позже онпредъявил это водительское удостоверение инспектору ДПС.

В мае суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения и использование поддельного удостоверения». Сельчанина приговорили к ограничению свободы сроком на 6 месяцев.

При вынесении решения суд учёл, что мужчина признал свою вину, раскаялся, а также психическое заболевание мужчины, не исключающее вменяемости. Отягчающих наказание обстоятельств не было, сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда.

поддельные документы
 
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