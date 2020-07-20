Прокуратура проверит документы на пропавший в Бурятии самолёт

Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с исчезновением в Бурятии самолёта Ан-2. Самолёт с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами вылетел 19 июля из посёлка Кырен Тункинского района и не вышел на связь в установленное время.
В ходе проверки прокуратура изучит документацию, связанную с техническим состоянием и предполётной подготовкой воздушного судна, а также с соблюдением правил использования воздушного пространства.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», поиски исчезнувшего самолёт Ан-2 продолжаются на территории Окинского и Тункинского районов Бурятии и на территории Черемховского района Иркутской области. Главное управление МЧС по Бурятии наладило взаимодействие с главами муниципальных образований и старостами сельских поселений по опросу местных жителей.
По поводу инцидента с самолётом Ан-2 начата доследственная проверка.