Он потушил горящий угол веранды
В ночь с 18 на 19 июля в селе Наушки Кяхтинского района загорелась веранда жилого дома.
Из-за значительного расстояния места пожара от ближайшей пожарной части первым прибыл добровольный пожарный команды городского поселения «Наушкинское» Андрей Головачев.
На момент его прибытия горел угол веранды, существовала угроза распространения огня на дом. Тушением пожара руководила глава поселения Елена Семенова. Они быстро потушили огонь, не допустив его перехода.
Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии добровольный пожарный спас от огня дом
Происшествия, Фото:
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