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В Бурятии произошёл пожар в местности «Под телевышкой»

В Бурятии произошёл пожар в местности «Под телевышкой»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В выходные произошло 15 пожаров

В Бурятии за выходные зарегистрировано 15 пожаров. Накануне в городе Кяхта загорелась бревенчатая баня. Пожарные прибыли на место через три минуты с момента сообщения.

По прибытии первого подразделения горела кровля, существовала угроза перехода огня на основные конструкции строения. Увеличения площади пожара удалось избежать.

В результате возгорания повреждена кровля строения на площади 5 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Кроме того, 19 июля в местности «Под телевышкой» Мухоршибирского района произошло загорание травы в 10 км. от села Мухоршибирь. На момент прибытия пожарных трава горела на большой площади.

Угрозы распространения огня не было – с одной стороны на пути огня пролегала автодорога, с другой – минерализованная полоса.

Пожарные ликвидировали возгорание за девять минут. В результате пожара сгорела трава на площади 1 га. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
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