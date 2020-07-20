В Бурятии произошёл пожар в местности «Под телевышкой»

В выходные произошло 15 пожаров



В Бурятии за выходные зарегистрировано 15 пожаров. Накануне в городе Кяхта загорелась бревенчатая баня. Пожарные прибыли на место через три минуты с момента сообщения.



По прибытии первого подразделения горела кровля, существовала угроза перехода огня на основные конструкции строения. Увеличения площади пожара удалось избежать.



В результате возгорания повреждена кровля строения на площади 5 кв.м. Причина пожара устанавливается.



Кроме того, 19 июля в местности «Под телевышкой» Мухоршибирского района произошло загорание травы в 10 км. от села Мухоршибирь. На момент прибытия пожарных трава горела на большой площади.



Угрозы распространения огня не было – с одной стороны на пути огня пролегала автодорога, с другой – минерализованная полоса.



Пожарные ликвидировали возгорание за девять минут. В результате пожара сгорела трава на площади 1 га. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

