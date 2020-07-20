Осуждённый пытался убедить суд, что жертву убили другие люди
Приговором Кяхтинского районного суда житель Бурятии признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. С учётом частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору ему назначено 9 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Осуждённый и его защитник не согласились с приговором и подали апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии. По их словам, потерпевший умер от того, что его избили другие люди.
- Доводы осуждённого и его защитника судом апелляционной инстанции признаны несостоятельными. Виновность мужчины подтверждается совокупностью проверенных в судебном заседании и приведённых в приговоре доказательств, между действиями осуждённого и потерпевшего имеется прямая причинно-следственная связь, - сообщили в пресс-службе суда.
В суде пояснили, что преступление произошло во время ссоры, вызванной неприязненными отношениями к потерпевшему по поводу пропажи денег.
Житель Бурятии не смог доказать в суде, что не убивал
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он потушил горящий угол веранды
Водитель, отказавшийся от освидетельствования на алкоголь, вёз детей
В выходные произошло 15 пожаров
Осуждённый пытался убедить суд, что жертву убили другие люди
Мужчина нанял знакомого, который даже не подозревал о контрабанде
К поискам пропавшего Ан-2 привлечены два самолёта и вертолёт Ми-8
Взрослые вовремя пришли на помощь
Сотрудники полиции раскрыли кражу телефона из кемпинга на берегу Байкала
Мужчина спрятал тело убитого на собственной веранде в мусоре и тряпках
На старом мосту прошёл рейд полицейских
Пьяного автомобилиста остановили росгвардейцы
Искать там очень непросто
Ангарский маньяк написал явки с повинной, чтобы «устроить себе отпуск»
Вспышка коронавируса произошла после похорон
Трёх человек спасли пожарные