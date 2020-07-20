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Житель Бурятии не смог доказать в суде, что не убивал

Житель Бурятии не смог доказать в суде, что не убивал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждённый пытался убедить суд, что жертву убили другие люди

Приговором Кяхтинского районного суда житель Бурятии признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. С учётом частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору ему назначено 9 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осуждённый и его защитник не согласились с приговором и подали апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии. По их словам, потерпевший умер от того, что его избили другие люди.

- Доводы осуждённого и его защитника судом апелляционной инстанции признаны несостоятельными. Виновность мужчины подтверждается совокупностью проверенных в судебном заседании и приведённых в приговоре доказательств, между действиями осуждённого и потерпевшего имеется прямая причинно-следственная связь, - сообщили в пресс-службе суда.

В суде пояснили, что преступление произошло во время ссоры, вызванной неприязненными отношениями к потерпевшему по поводу пропажи денег.
убийство
 
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