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Читинец пытался тайком вывезти в Китай советские ордена и медали

Читинец пытался тайком вывезти в Китай советские ордена и медали
Происшествия,  Фото:Забайкальское ЛУ МВД на транспорте
Мужчина нанял знакомого, который даже не подозревал о контрабанде

В Забайкальском крае пресечена попытка вывоза за рубеж государственных наград СССР в крупном размере.

Весной 2019 года 36-летний житель Читы приобрел через Интернет на «чёрном рынке» ордена и медали СССР на общую сумму более 340 тысяч рублей. Мужчина задумал перепродать эти культурные ценности в Китае.

Он упаковал награды в тёмный пакет и передал знакомому, который занимается перевозками в город Манчжурия. При этом приятель не знал, какой груз ему предстоит доставить. Благодаря внимательности и бдительности читинских таможенников тайник был обнаружен во время досмотра на пункте пропуска МАПП «Забайкальск».

Госнаграды изъяты, их подлинность подтверждена экспертами.

Материалы уголовного дела направлены в суд, забайкальцу грозит от трёх до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Читинец, невольно оказавшийся в роли курьера, станет свидетелем по данному уголовному делу, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте. 
орден медаль контрабанда
 
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