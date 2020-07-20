Читинец пытался тайком вывезти в Китай советские ордена и медали

Происшествия, Фото: Забайкальское ЛУ МВД на транспорте

Мужчина нанял знакомого, который даже не подозревал о контрабанде



В Забайкальском крае пресечена попытка вывоза за рубеж государственных наград СССР в крупном размере.



Весной 2019 года 36-летний житель Читы приобрел через Интернет на «чёрном рынке» ордена и медали СССР на общую сумму более 340 тысяч рублей. Мужчина задумал перепродать эти культурные ценности в Китае.



Он упаковал награды в тёмный пакет и передал знакомому, который занимается перевозками в город Манчжурия. При этом приятель не знал, какой груз ему предстоит доставить. Благодаря внимательности и бдительности читинских таможенников тайник был обнаружен во время досмотра на пункте пропуска МАПП «Забайкальск».



Госнаграды изъяты, их подлинность подтверждена экспертами.



Материалы уголовного дела направлены в суд, забайкальцу грозит от трёх до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.



Читинец, невольно оказавшийся в роли курьера, станет свидетелем по данному уголовному делу, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

