В суде Улан-Удэ отказали в повторном предоставлении жилья

Кроме этого, был подготовлен иск о возмещении ущерба, причинённого государственному имуществу



В Железнодорожный районный суд Улан-Удэ поступило исковое заявление прокурора Тарбагатайского района Бурятии. В нём говорилось о соблюдении интересов гражданки М. – об обеспечении её благоустроенным жильём специализированного жилищного фонда по договору социального найма взамен ранее предоставленного жилого помещения.



Требования истца были мотивированы тем, что М. было предоставлено жилое помещение, которое являлось аварийным, непригодным для эксплуатации, что подтверждалось техническим заключением.



Представитель ответчика, министерства социальной защиты населения РБ и ГБУ РБ «Семья», возражал относительно заявленных требований, суду пояснил, что на момент предоставления жилое помещение соответствовало установленным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Между М. и республиканским ресурсным центром «Семья» в 2013 году был заключён договор социального найма жилого помещения. В 2019 году произошел пожар. До этого представителями центра неоднократно проводились осмотры жилого помещения, в ходе которых было установлено, что М. в предоставленном ей жилом помещении не проживает, не использует жилое помещение по назначению, не осуществляет сохранность переданного ей имущества, не принимает меры по недопущению доступа посторонних лиц. Непроживание в предоставленном жилом помещении не является уважительной причиной несоблюдения условий договора. В настоящее время подготовлен иск о возмещении ущерба, причинённого государственному имуществу.



Как установил суд, между сторонами был заключён договор социального найма жилого помещения и согласно акту приёма-передачи следует, что переданное жилое помещение соответствовало условиям договора, явных недостатков не выявлено.



М. прожила в предоставленном жилье недолго и, как она указала в своих объяснениях, в связи с семейными обстоятельствами выехала на постоянное место жительства в другой район Бурятии, где и проживает в настоящее время. При этом переданное ей жильё было приведено в плачевное состояние. Как следует из акта проверки от 2017 года, договор энергоснабжения не заключался, жилое помещение пустовало, в квартире не было окон, сантехники, электропроводки, электрощитка.



Срок действия договора найма составлял 5 лет: с 2013 года по 2018 год включительно. Представитель ответчика пояснил, что договор найма не перезаключался, в настоящее время в связи с истечением срока действия договор расторгнут.



В законе сказано, что правом на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда категория граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может воспользоваться единожды. При этом действующим законодательством не предусмотрено повторное предоставление жилья, если предоставленное до этого было признано аварийным, непригодным для проживания или уничтожено.



Суд, придя к выводу о ненадлежащем исполнении нанимателем обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения из специализированного жилищного фонда, отказал в удовлетворении искового заявления. Решение не вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

