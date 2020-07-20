Взрослые вовремя пришли на помощь
В Братске в микрорайоне Энергетика, на улице Зверева, стая бездомных собак напала на ребёнка. Об сообщил братский депутат Андрей Антоненков на своей странице в Facebook.
«Любителям бездомных собак, которые считают, что их не нужно отлавливать. Стая животных напала на малыша. Стая живёт в этом районе очень давно. Благодаря наличию плотной одежды серьёзных травм не нанесли - только порезы от зубов. Взрослым удалось вовремя отогнать животных», - поделился он.
Андрей Антоненков сообщил, что уже подано обращение в полицию. Ребёнку обработали раны в травмпункте.
- Когда будет решаться вопрос с бездомными стаями? В понедельник поеду в администрацию Братска просить срочно их отловить, - заявил депутат.
В Братске стая собак напала на ребёнка
Происшествия, Фото:
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