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В Братске стая собак напала на ребёнка

В Братске стая собак напала на ребёнка
Происшествия,  Фото:страница Андрея Антоненкова
Взрослые вовремя пришли на помощь

В Братске в микрорайоне Энергетика, на улице Зверева, стая бездомных собак напала на ребёнка. Об сообщил братский депутат Андрей Антоненков на своей странице в Facebook.

«Любителям бездомных собак, которые считают, что их не нужно отлавливать. Стая животных напала на малыша. Стая живёт в этом районе очень давно. Благодаря наличию плотной одежды серьёзных травм не нанесли - только порезы от зубов. Взрослым удалось вовремя отогнать животных», - поделился он.

Андрей Антоненков сообщил, что уже подано обращение в полицию. Ребёнку обработали раны в травмпункте.

- Когда будет решаться вопрос с бездомными стаями? В понедельник поеду в администрацию Братска просить срочно их отловить, - заявил депутат.


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