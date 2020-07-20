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Маньяк, убивавший в Иркутской области и Бурятии, признался в новых расправах

Маньяк, убивавший в Иркутской области и Бурятии, признался в новых расправах
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Ангарский маньяк написал явки с повинной, чтобы «устроить себе отпуск»

Следственное управление СК России по Иркутской области предъявило обвинение 56-летнему «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в Ангарске убийства женщины, которая до настоящего времени числилась без вести пропавшей.

Ранее была доказана причастность Михаила Попкова к совершению 81 убийства и трёх покушений на убийство женщин. Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 годы, за что дважды приговорён к пожизненному заключению. «Лента.ру» уточняет: Попков действовал в Иркутской области, Республике Бурятия, Читинской области (ныне — Забайкальский край) и в Приморье: по маршруту, которым он гонял автомобили на перепродажу.

Наказание Попков отбывает в особорежимной исправительной колонии для пожизненно осуждённых. Недавно он написал явки с повинной в совершении преступлений в Ангарске, в связи с чем этапирован в СИЗО-1 Иркутска.

О причинах, толкнувших его на признание, он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Ленты.ру».

По словам маньяка, он устал от Торбеевского централа (колонии для пожизненно осуждённых) и решил написать явку с повинной, чтобы устроить себе импровизированный отпуск.

- Я отработал десять месяцев в Торбеевском централе и просто захотел в отпуск — поэтому и написал явку с повинной. Знал, что этапируют в Иркутск, - рассказывал Михаил Попков.

На допросе маньяк дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал.

- …Молодую женщину, которую посадил на улице Карла Маркса. Мы, после того как купили спиртное на автостанции, отъехали в это место, в этот лесной массив. Мы с ней повздорили, и я совершил её убийство. В верхнюю часть головы ударил. Она упала и не подавала признаков жизни, - рассказывает Попков в оперативном видео.



- По одному из эпизодов мужчине предъявлено обвинение, по второму эпизоду следователями СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств, после чего будет предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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