Маньяк, убивавший в Иркутской области и Бурятии, признался в новых расправах









- По одному из эпизодов мужчине предъявлено обвинение, по второму эпизоду следователями СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств, после чего будет предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.



