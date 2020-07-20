Трёх человек спасли пожарные
В Иркутской области за прошедшие выходные дни зарегистрирован 21 пожар. Погибших нет, травмы на пожаре получил один человек, трое человек спасены.
Ночью 19 июля пожар произошёл в однокомнатной квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома в 29 микрорайоне Ангарска. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в подъезде, пожар был потушен до прибытия пожарных подразделений подручными средствами.
Самостоятельно вышли 10 человек, звено газодымозащитной службы спасло ещё трёх жильцов.
В ходе разведки пожарные обнаружили на полу около двери квартиры хозяйку квартиры, женщину 50 лет. С отравлением угарным газом она была госпитализирована бригадой скорой помощи.
В результате пожара повреждены личные вещи на общей площади 4 кв.м., квартира закопчена по всей площади. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Ангарчанка отравилась угарным газом на пожаре в квартире
Происшествия, Фото:
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