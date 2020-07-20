Ангарчанка отравилась угарным газом на пожаре в квартире

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Трёх человек спасли пожарные



В Иркутской области за прошедшие выходные дни зарегистрирован 21 пожар. Погибших нет, травмы на пожаре получил один человек, трое человек спасены.



Ночью 19 июля пожар произошёл в однокомнатной квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома в 29 микрорайоне Ангарска. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в подъезде, пожар был потушен до прибытия пожарных подразделений подручными средствами.



Самостоятельно вышли 10 человек, звено газодымозащитной службы спасло ещё трёх жильцов.



В ходе разведки пожарные обнаружили на полу около двери квартиры хозяйку квартиры, женщину 50 лет. С отравлением угарным газом она была госпитализирована бригадой скорой помощи.



В результате пожара повреждены личные вещи на общей площади 4 кв.м., квартира закопчена по всей площади. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

