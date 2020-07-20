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В Бурятии туристы потерпели бедствие во время сплава по реке

В Бурятии туристы потерпели бедствие во время сплава по реке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Потерпевшим бедствие супругам пришлось ночевать на побережье

Накануне, 19 июля, около шести часов утра в Единую диспетчерскую службу Прибайкальского района Бурятии поступило сообщение о двух туристах, потерпевших бедствие на реке Кика.

Как оказалось, в воскресенье семейная пара из Улан-Удэ сплавлялась по реке на резиновой лодке. В шести километрах от Гремячинска, на мелководье, лодка была повреждена о корягу. В результате происшествия оба туриста оказались в воде. Благополучно добравшись до берега, супруги разбили лагерь, переждали ночь и подали сигнал о помощи.

Рано утром на помощь туристам выдвинулись силы Прибайкальского инспекторского участка ГИМС. В спасательной операции приняли участия четверо сотрудников и две единицы техники МЧС.

Разделившись на две группы, спасатели направились к месту, указанному туристами, однако преодолеть путь на лодке Казанке не получилось.

- Недостаточная информация о местонахождении туристов, сильное течение и мелководье усложняли поиски, - рассказал государственный инспектор по маломерным судам Прибайкальского инспекторского участка центра ГИМС Юндун Тыхеев.

Добраться до семейной пары удалось на автомобиле «УАЗ» после 12 часов поиска. Туристы были обнаружены в 10 километрах от Хаимского моста в удовлетворительном состоянии. Их благополучно доставили родственникам.

Супруги зарегистрировались перед началом похода. Хотя за 10 дней до начала путешествия туристским группам следует проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения. Только располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения могут оперативно помочь туристам, попавшим в нештатную ситуацию, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 18 июля, в Тункинском районе Бурятии в результате розлива горной реки Кынгырга спасателям пришлось идти на помощь туристам. В том числе от маршрута оказалась отрезана группа из 10 человек
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