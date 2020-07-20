Мужчина ловил омуль во время нереста
В октябре 2019 года рыбак установил сети на реке Кичера Северо-Байкальского района Бурятии. Здесь нерестится, а также идёт на нерест байкальский омуль. Перед тем, как мужчину поймали, он добыл 10 хвостов омуля. Ущерб был оценён в 72 800 рублей.
В ходе дознания и рассмотрения уголовного дела ущерб гражданин так и не возместил. Потому Байкальский транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании ущерба, причинённого незаконным выловом водных биологических ресурсов.
- Северобайкальский городской суд признал обоснованными исковые требования Байкальского транспортного прокурора в интересах Российской Федерации о взыскании с ответчика ущерба в размере 72 800 рублей, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Решение суда не вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», на июльской сессии Народного Хурала депутат Покацкий перечислил места, где омуль незаконно можно купить с рук.
Справка:
Запрет на вылов байкальского омуля был введён в 2017 году. Законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконную добычу, приобретение и сбыт рыбы. Ущерб при вылове одного хвоста омуля в период нереста оценивается в 7 280 рублей, независимо от массы рыбы.
Житель Бурятии заплатит за 10 омулей более 72 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Трёх человек спасли пожарные
Потерпевшим бедствие супругам пришлось ночевать на побережье
Мужчина ловил омуль во время нереста
Мужчина пытался унести барсетку с шестью тысячами рублей
19-летний парень украл сотовый телефон и ноутбук
Родителям подросток сказал, что взял мотоцикл у друга
Выписка состоялась в день рождения мальчика
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего
На тушении работают 143 человека
Она пыталась погасить кредит, который якобы оформили на неё мошенники
Его автомобиль опрокинулся
По предварительным данным, погибший водитель был пьян
Разборки водителей после ДТП были крайне напряжёнными
Коронавирус подтвердили ещё у более 30 человек
Зафиксирована 37-я смерть среди пациентов с коронавирусом