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Житель Бурятии заплатит за 10 омулей более 72 тысяч

Житель Бурятии заплатит за 10 омулей более 72 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина ловил омуль во время нереста

В октябре 2019 года рыбак установил сети на реке Кичера Северо-Байкальского района Бурятии. Здесь нерестится, а также идёт на нерест байкальский омуль. Перед тем, как мужчину поймали, он добыл 10 хвостов омуля. Ущерб был оценён в 72 800 рублей.

В ходе дознания и рассмотрения уголовного дела ущерб гражданин так и не возместил. Потому Байкальский транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании ущерба, причинённого незаконным выловом водных биологических ресурсов.

- Северобайкальский городской суд признал обоснованными исковые требования Байкальского транспортного прокурора в интересах Российской Федерации о взыскании с ответчика ущерба в размере 72 800 рублей, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», на июльской сессии Народного Хурала депутат Покацкий перечислил места, где омуль незаконно можно купить с рук.

Справка:

Запрет на вылов байкальского омуля был введён в 2017 году. Законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконную добычу, приобретение и сбыт рыбы. Ущерб при вылове одного хвоста омуля в период нереста оценивается в 7 280 рублей, независимо от массы рыбы.


омуль Байкальская транспортная прокуратура
 
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