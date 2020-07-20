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Жительница Бурятии поймала вора, обокравшего её мужа

Жительница Бурятии поймала вора, обокравшего её мужа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина пытался унести барсетку с шестью тысячами рублей

В Кабанском районе Бурятии 15 июля в полицию обратилась 38-летняя сельчанка и сообщила о краже. Она рассказала, что сосед украл из квартиры барсетку супруга с шестью тысячами рублей. Сама она в этот момент вышла с ребёнком на улицу, а её муж, с которым вор незадолго до кражи распивал спиртное, спал.

Женщина уличила вора и отобрала барсетку, когда он выходил из её дома.

Полицейские задержали ранее неоднократно судимого 36-летнего мужчину. Он признался, что намеревался продолжить употреблять алкоголь с соседом. Однако застал его спящим и стащил барсетку с деньгами, которую хозяин квартиры доставал из шкафа во время застолья.

- Отметим, что кражу он совершил, находясь под следствием за грабеж группой лиц по предварительному сговору. В апреле текущего года он с соучастником отобрал мотокосу у местного жителя. В связи с этим ранее избранная мера пресечения в виде домашнего ареста по ходатайству следователя заменена на более строгую – заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.


кража
 
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