Жительница Бурятии поймала вора, обокравшего её мужа

Мужчина пытался унести барсетку с шестью тысячами рублей
В Кабанском районе Бурятии 15 июля в полицию обратилась 38-летняя сельчанка и сообщила о краже. Она рассказала, что сосед украл из квартиры барсетку супруга с шестью тысячами рублей. Сама она в этот момент вышла с ребёнком на улицу, а её муж, с которым вор незадолго до кражи распивал спиртное, спал.
Женщина уличила вора и отобрала барсетку, когда он выходил из её дома.
Полицейские задержали ранее неоднократно судимого 36-летнего мужчину. Он признался, что намеревался продолжить употреблять алкоголь с соседом. Однако застал его спящим и стащил барсетку с деньгами, которую хозяин квартиры доставал из шкафа во время застолья.
- Отметим, что кражу он совершил, находясь под следствием за грабеж группой лиц по предварительному сговору. В апреле текущего года он с соучастником отобрал мотокосу у местного жителя. В связи с этим ранее избранная мера пресечения в виде домашнего ареста по ходатайству следователя заменена на более строгую – заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.
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Происшествия, Фото:
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