19-летний парень украл сотовый телефон и ноутбук
В Могоче в полицию поступило сообщение о хищении имущества из квартиры. Потерпевший рассказал, что проснулся от подозрительного шума в соседней комнате. Зайдя туда, обнаружил пропажу сотового телефона и ноутбука.
Неизвестный ночью проник в квартиру, расположенную на первом этаже, через открытое окно.
Подозреваемый в краже был установлен - им оказался 19-летний местный житель.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Украденное имущество изъято и возвращено законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец обчистил квартиру благодаря открытому на ночь окну
Происшествия, Фото:
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