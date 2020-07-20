Забайкалец обчистил квартиру благодаря открытому на ночь окну

19-летний парень украл сотовый телефон и ноутбук



В Могоче в полицию поступило сообщение о хищении имущества из квартиры. Потерпевший рассказал, что проснулся от подозрительного шума в соседней комнате. Зайдя туда, обнаружил пропажу сотового телефона и ноутбука.



Неизвестный ночью проник в квартиру, расположенную на первом этаже, через открытое окно.



Подозреваемый в краже был установлен - им оказался 19-летний местный житель.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Украденное имущество изъято и возвращено законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

