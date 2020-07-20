Родителям подросток сказал, что взял мотоцикл у друга
В Закаменске утром 15 июля в полицию поступило заявление о краже мотоцикла от 37-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что ночью неизвестный угнал мотоцикл из ограды его дома. Ущерб составил 25 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого – 17-летнего молодого человека, проживающего неподалеку. Он проник во двор через незапертую калитку и укатил мотоцикл. Технику он сначала спрятал в кустах около реки, затем - перенес в заброшенный дом, где снял госномер и открутил поворотники.
Мотоцикл изъяли по месту жительства подростка. Имуществом он планировал пользоваться сам, а родителям солгал, что взял мототехнику у друга покататься.
- С несовершеннолетним и его законными представителями проведены профилактические беседы. Решается вопрос о постановке молодого человека на учет в ПДН. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии 17-летний парень украл мотоцикл и наврал родителям
Происшествия, Фото:
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