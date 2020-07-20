В Бурятии дотушивают пожар в Забайкальском нацпарке

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

На тушении работают 143 человека



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров на общей площади 2321 га. Лесной пожар в Забайкальском нацпарке на площади 2320 локализован, продолжаются работы по его дотушиванию. На тушении работают 143 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Три лесных пожара тушили в Селенгинском районе. Одниз них возник из-за неосторожного обращения с огнём, остальные - из-за сухих гроз. На тушении работало 52 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано девять единиц лесопожарной техники. На сегодня лесные пожары в Селенгинском районе ликвидированы.



В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

