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В Бурятии дотушивают пожар в Забайкальском нацпарке

В Бурятии дотушивают пожар в Забайкальском нацпарке
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
На тушении работают 143 человека

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров на общей площади 2321 га. Лесной пожар в Забайкальском нацпарке на площади 2320 локализован, продолжаются работы по его дотушиванию. На тушении работают 143 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Три лесных пожара тушили в Селенгинском районе. Одниз них возник из-за неосторожного обращения с огнём, остальные - из-за сухих гроз. На тушении работало 52 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано девять единиц лесопожарной техники. На сегодня лесные пожары в Селенгинском районе ликвидированы.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44. 
лесные пожары национальный парк
 
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