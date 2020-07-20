На тушении работают 143 человека
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров на общей площади 2321 га. Лесной пожар в Забайкальском нацпарке на площади 2320 локализован, продолжаются работы по его дотушиванию. На тушении работают 143 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Три лесных пожара тушили в Селенгинском районе. Одниз них возник из-за неосторожного обращения с огнём, остальные - из-за сухих гроз. На тушении работало 52 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано девять единиц лесопожарной техники. На сегодня лесные пожары в Селенгинском районе ликвидированы.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
В Бурятии дотушивают пожар в Забайкальском нацпарке
Происшествия, Фото:
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