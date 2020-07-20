Жительница Иркутской области отдала мошенникам более 100 тысяч

Она пыталась погасить кредит, который якобы оформили на неё мошенники



В Усолье-Сибирском сотрудники полиции расследуют уголовное дело по факту кражи с банковской карты местной жительницы более 100 тысяч рублей.



В начале июля на телефон 37-летней женщины поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и пояснил, что мошенники из Краснодара пытаются оформить на её имя кредит в размере 160 тысяч рублей.



Женщина не поверила звонившему, однако он смог убедить её выполнить определенные действия, которые якобы помогут избежать мошенничества.



Женщина через онлайн-банк оформила кредит на 140 тысяч рублей, который был необходим для погашения псевдо-кредита. Затем передала коды из смс-сообщений, с помощью которых мошенник перевёл 101 тысячиурублей.



- Оставшаяся часть денежных средств не была списана со счета потерпевшей лишь потому, что банк заблокировал карту. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счета», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

