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Жительница Иркутской области отдала мошенникам более 100 тысяч

Жительница Иркутской области отдала мошенникам более 100 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она пыталась погасить кредит, который якобы оформили на неё мошенники

В Усолье-Сибирском сотрудники полиции расследуют уголовное дело по факту кражи с банковской карты местной жительницы более 100 тысяч рублей.

В начале июля на телефон 37-летней женщины поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и пояснил, что мошенники из Краснодара пытаются оформить на её имя кредит в размере 160 тысяч рублей.

Женщина не поверила звонившему, однако он смог убедить её выполнить определенные действия, которые якобы помогут избежать мошенничества.

Женщина через онлайн-банк оформила кредит на 140 тысяч рублей, который был необходим для погашения псевдо-кредита. Затем передала коды из смс-сообщений, с помощью которых мошенник перевёл 101 тысячиурублей.

- Оставшаяся часть денежных средств не была списана со счета потерпевшей лишь потому, что банк заблокировал карту. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счета», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество
 
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