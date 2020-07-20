Его автомобиль опрокинулся
В воскресенье, 19 июля, в шесть часов вечера произошло ДТП в Бичурском районе. 19-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», следуя по автодороге «Мухоршибирь - Бичура – Кяхта», в пяти километрах от Бичуры не справился с управлением. Он съехал с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
Стаж вождения водителя составляет один год, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло два смертельных ДТП. В Закаменском районе погиб водитель, предположительно, ехавший за рулём пьяным.
В опрокинувшемся «Лэнд Крузере» погиб депутат Народного Хурала Александр Лоншаков. Соболезнования по поводу гибели депутата уже принёс глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Бурятии в ДТП пострадал 19-летний водитель
Происшествия, Фото:
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