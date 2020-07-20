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В Бурятии эвакуировали туриста с сахарным диабетом

В Бурятии эвакуировали туриста с сахарным диабетом
Происшествия,  Фото:БПСО
Молодому человеку стало плохо на Соболиных озёрах

Рано утром 19 июля спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России (БПСО) позвонила женщина, находящаяся на Соболиных озёрах, на хребте Хамар-Дабан в Кабанском районе Бурятии. Она сообщила, что у её 25-летнего спутника, жителя города Усолье-Сибирское, который болен сахарным диабетом, резко ухудшилось состояние.

В 7:00 четыре спасателя Слюдянского поисково-спасательного подразделения БПСО выехали к месту происшествия. Из населённого пункта Выдрино на аэроглиссере «Пиранья» спасатели дошли до слияния рек Снежная и Селенгинка, откуда пешком дошли до озера Соболиное. Здесь они обнаружили пострадавших.

Спасатели сообщили, что мужчина находится в тяжёлом состоянии, у него слабость и непрекращающаяся рвота. Транспортировка носилками из труднодоступной местности займёт много времени. Для скорейшей эвакуации было принято решение о применении авиации.

- В 16:12 с базы Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО борт Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России забрал двух спасателей и врача дежурной смены, - сообщили в БПСО.

Спустя полтора часа в аэропорту города Иркутск спасатели передали молодого человека врачам медицины катастроф.
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