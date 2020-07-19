ДТП произошло во второй половине дня сегодня, 19 июля
Сегодня в Улан-Удэ около 17.00 произошло ДТП по улице Дорожная. Автомобиль «Toyota Corona» остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов. И в этот момент в авто въехала сзади машина Nissan.
По словам свидетелей происшествия, у виновника аварии не оказалось полиса ОСАГО.
У виновника аварии в Улан-Удэ не оказалось полиса ОСАГО
Происшествия, Фото:
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