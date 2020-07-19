В центре Улан-Удэ столкнулись «Toyota Corona» и «Mazda Familia»

У виновника аварии не оказалось полиса ОСАГО
Сегодня около 11.30 в центре Улан-Удэ – на перекрёстке улиц Свободы и Кирова - произошло ДТП.
Машина «Toyota Corona» двигалась по улице Свободы в крайнем правом ряду, и на перекрёстке водитель сделал резкий манёвр налево, чтобы повернуть в направлении улицы Кирова. В этот момент слева от машины, но по второй полосе, двигался автомобиль «Mazda Familia», с которым водитель «Toyota Corona» и совершил столкновение. У виновника аварии не оказалось полиса ОСАГО.
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