В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»

Авария произошла на пересечении улиц Юного Коммунара и Клыпина
В Улан-Удэ сегодня, 19 июля, около 11.20 произошло ДТП. На пересечении улиц Юного Коммунара и Клыпина столкнулись две легковые машины.
Автомобиль «Toyota Сorolla», за рулём которого находилась девушка, двигался по главной дороге со стороны улицы Гагарина по улице Юного Коммунара. В свою очередь, слева с второстепенной дороги выехал автомобиль «Toyota Caldina» и совершил столкновение с «Toyota Сorolla». Пострадавших в результате ДТП нет.
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