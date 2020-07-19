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В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»

В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на пересечении улиц Юного Коммунара и Клыпина

В Улан-Удэ сегодня, 19 июля, около 11.20 произошло ДТП. На пересечении улиц Юного Коммунара и Клыпина столкнулись две легковые машины.

Автомобиль «Toyota Сorolla», за рулём которого находилась девушка, двигался по главной дороге со стороны улицы Гагарина по улице Юного Коммунара. В свою очередь, слева с второстепенной дороги выехал автомобиль «Toyota Caldina» и совершил столкновение с «Toyota Сorolla». Пострадавших в результате ДТП нет.   

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ДТП
 
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