В Забайкальском нацпарке локализовали лесной пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Тушат пожар 144 человека



В Забайкальском нацпарке лесной пожар на площади 2320 га локализован. Продолжаются работы по его дотушиванию - задействовано 144 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии.



Также за прошедшие сутки проводились работы по тушению 2 лесных пожаров в Селенгинском районе на общей площади 1,5 га. На тушении работают 39 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 7 единиц лесопожарной техники. На утро 19 июля тушение лесных пожаров продолжается.



В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

