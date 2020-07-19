Подросток ранее на учёте не состоял
Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже аккумулятора из автомобиля, во дворе дома по улице Краснодонская – 15-летний подросток, проживающий в Железнодорожном районе.
Подросток взломал капот автомобиля «ВАЗ 2107» и украл аккумулятор. Ущерб составил 3 тысячи рублей.
Украденное изъято и возвращено владельцу. Подросток ранее на учёте не состоял.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ подросток украл аккумулятор
Происшествия, Фото:
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