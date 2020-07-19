В Улан-Удэ подросток украл аккумулятор

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Подросток ранее на учёте не состоял



Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже аккумулятора из автомобиля, во дворе дома по улице Краснодонская – 15-летний подросток, проживающий в Железнодорожном районе.



Подросток взломал капот автомобиля «ВАЗ 2107» и украл аккумулятор. Ущерб составил 3 тысячи рублей.



Украденное изъято и возвращено владельцу. Подросток ранее на учёте не состоял.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

