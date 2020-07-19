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В Улан-Удэ подросток украл аккумулятор

В Улан-Удэ подросток украл аккумулятор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Подросток ранее на учёте не состоял

Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже аккумулятора из автомобиля, во дворе дома по улице Краснодонская – 15-летний подросток, проживающий в Железнодорожном районе.

Подросток взломал капот автомобиля «ВАЗ 2107» и украл аккумулятор. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

Украденное изъято и возвращено владельцу. Подросток ранее на учёте не состоял.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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