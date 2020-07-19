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В Бурятии каждый третий попавший в ДТП мотоциклист был пьян

В Бурятии каждый третий попавший в ДТП мотоциклист был пьян
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Большинство водителей мототранспорта забыли про шлемы

С начала года на дорогах Бурятии произошло 50 дорожно-транспортных происшествий с мототранспортом. Четыре человека погибли, 55 получили травмы различной степени тяжести. В 14 случаях пострадавшие – несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Установлено, что в 42 авариях водители не имели соответствующего права управления мототранспортом. При этом практически в половине случаев (24 ДТП) водители и пассажиры пренебрегли мотошлемом. У 13 водителей установлено состояние алкогольного опьянения.

Ежемесячно проводится профилактическое мероприятие «Мотоцикл». В рамках четвёртого этапа операции сотрудники Госавтоинспекции проверили 370 мототранспортных средств. В отношении водителей, допустивших нарушение правил дорожного движения, составлено 208 административных материалов. В частности, за управление мотоциклом или мопедом либо перевозку на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастёгнутых мотошлемах к административной ответственности привлечены 102 человека.

В отношении 71 гражданина составлены административные протоколы за управление транспортным средством водителем без соответствующего права управления. В отношении 25 – за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что мототранспорт является источником повышенной опасности. Без навыков вождения мотоциклом или мопедом, не имея водительских прав, запрещено управлять данными транспортными средствами.

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 июля в Бурятии произошли аварии с участием водителя мопеда и 17-летней мотоциклистки
ДТП мотоциклисты
 
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