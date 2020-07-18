В Улан-Удэ водитель без ОСАГО отказался возмещать ущерб













Сегодня, 18 июля, около 12 часов дня в Улан-Удэ произошло ДТП на улице Геологическая.По предварительным данным, недалеко от остановки «Саяны» со второстепенной дороги на главную выезжала женщина на «Тойоте Королла». Она остановилась, чтобы пропустить идущий впереди автомобиль. Ехавший позади водитель «Тойоты Таун Айс» решил обойти «Короллу» справа, но совершил касательное столкновение.У виновника аварии как назло не оказалось страхового полиса ОСАГО. Женщина-водитель «Тойоты Короллы» логично предложила возместить причинённый ущерб деньгами. Но, по словам очевидцев, виновник на это никак не соглашался, платить он на месте ничего не хотел.