В Улан-Удэ произошло ДТП с такси

Авария произошла на ПВЗ
Накануне, 17 июля, в Улан-Удэ на улице Комсомольская около 10 часов утра произошло небольшое ДТП. Водитель автомобиля «Хонда Капа» при перестроении столкнулся с «Рено Логан» с символикой службы «Максим».
Авария обошлась без пострадавших.
В тот же день около 17 часов на улице 502-й километр водитель «Тойоты Витц» врезался «Тойоту Премио». Машины следовали в направлении проспекта Автомобилистов.
В результате ДТП «Премио» нанесён серьёзный ущерб. Ситуация осложнилась тем, что у виновника не оказалось полиса ОСАГО.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ДТП произошло в центре города, напротив главного корпуса БГУ
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