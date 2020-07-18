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В Улан-Удэ произошло ДТП с такси

В Улан-Удэ произошло ДТП с такси
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на ПВЗ

Накануне, 17 июля, в Улан-Удэ на улице Комсомольская около 10 часов утра произошло небольшое ДТП. Водитель автомобиля «Хонда Капа» при перестроении столкнулся с «Рено Логан» с символикой службы «Максим».

Авария обошлась без пострадавших. 



В тот же день около 17 часов на улице 502-й километр водитель «Тойоты Витц» врезался «Тойоту Премио». Машины следовали в направлении проспекта Автомобилистов.

В результате ДТП «Премио» нанесён серьёзный ущерб. Ситуация осложнилась тем, что у виновника не оказалось полиса ОСАГО.




Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ДТП произошло в центре города, напротив главного корпуса БГУ
ДТП такси
 
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