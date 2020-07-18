В Бурятии всё ещё горит Забайкальский нацпарк

За прошедшие сутки новых очагов возгорания в Бурятии не зафиксировано.
Продолжаются работы по тушению лесного пожара в Забайкальском национальном парке. Общая площадь, пройденная огнём, составила уже 1475 га.
На тушении работают 144 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля на тушении пожара в нацпарке работал самолёт-амфибия БЕ-200 МЧС.
На тушении работают 144 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля на тушении пожара в нацпарке работал самолёт-амфибия БЕ-200 МЧС.