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В Бурятии всё ещё горит Забайкальский нацпарк

В Бурятии всё ещё горит Забайкальский нацпарк
Происшествия,  Фото:из архива
В республике действует один крупный лесной пожар

За прошедшие сутки новых очагов возгорания в Бурятии не зафиксировано.

Продолжаются работы по тушению лесного пожара в Забайкальском национальном парке. Общая площадь, пройденная огнём, составила уже 1475 га.

На тушении работают 144 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля на тушении пожара в нацпарке работал самолёт-амфибия БЕ-200 МЧС.

национальный парк лесные пожары
 
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