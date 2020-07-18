Разлилась горная река Кынгырга
В пятницу, 18 июля, в Тункинском районе Бурятии в результате розлива горной реки Кынгырга 10 туристов оказались отрезаны от своего маршрута.
Эта тургруппа не была зарегистрирована в МЧС России. Спасатели Юрий Ангаев и Валентин Базаров в это время проводили спасательные работы других туристов. Сразу после их окончания они направились на помощь второй тургруппе.
Прибыв на место, спасатели выяснили, что нет возможности натянуть временную переправу. Поэтому они соорудили проход через реку из подручных материалов и помогли туристам перебраться на нужную сторону. Однако, чтобы оказаться в безопасном месте, предстояло совершить ещё два перехода через реку в разных местах. Второй переход туристы, в сопровождении спасателей, совершили вброд. Для третьего перехода через реку спасателям удалось соорудить навесную переправу из веревок.
Все туристы были благополучно переправлены в безопасное место, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в тот же день из-за поднявшегося уровня Кынгырги смыло временную переправу, и пришлось с того берега туристку.
В Бурятии 10 туристов отрезало от «большой земли» разлившейся рекой
Происшествия, Фото:
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