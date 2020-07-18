В центре Улан-Удэ автомобиль после ДТП лишился бампера

Сегодня, 18 июля, в 9.30 часов утра произошло ДТП в центре Улан-Удэ, на улице Смолина. Напротив главного корпуса Бурятского госуниверситета столкнулись «Тойота Функарго» и «Тойота Креста».
По предварительной информации, водитель «Функарго» двигался по левой полосе, когда со второстепенной дороги – со двора дома по улице Смолина, 63 – выехала «Тойота Креста». Водитель пропустил автомобили, ехавшие по правой полосе, но столкнулся с едущей по левой «Тойоте Функарго».
Никто из водителей травм в аварии не получил.
Как выяснилось, у виновника аварии отсутствует страховой полис. Между тем автомобили получили значительные механические повреждения, одному из них в том числе оторвало бампер.
Движение на данном участке из-за ДТП было затруднено.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 июля в Бурятии произошло несколько крупных ДТП. Два из них произошли с водителем мопеда и 17-летней мотоциклисткой. В Заиграевском районе в столкновении двух «Тойот» пострадали три человека. На Верхней Берёзовке «Форд» перевернулся порядка десяти раз, в результате чего погиб 16-летний подросток. В Мухоршибирском районе в «пьяном» ДТП пострадали четыре человека.