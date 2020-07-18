В Бурятии спасли застрявшую на берегу горной реки туристку

Переправу смыло водой



Вчера, 18 июля, на реке Кынгырга в Тункинском районе смыло прибывшей водой переправу. В результате туристка застряла на другом берегу и оказалась отрезана от «большой земли».



О происшествии рассказал её компаньон, который сумел перебраться через реку и пешком добраться до ближайшего отдела полиции. Работающего телефона у туристов не было, сами они не регистрировались в МЧС.



Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Юрий Ангаев и Валентин Базаров выехали на помощь девушке.



- По прибытию один из спасателей перебрался вброд через горную реку вместе с верёвками. Из них была сооружена навесная переправа. По ней спасатели переправили девушку на нужный берег, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.









