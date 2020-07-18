Переправу смыло водой
Вчера, 18 июля, на реке Кынгырга в Тункинском районе смыло прибывшей водой переправу. В результате туристка застряла на другом берегу и оказалась отрезана от «большой земли».
О происшествии рассказал её компаньон, который сумел перебраться через реку и пешком добраться до ближайшего отдела полиции. Работающего телефона у туристов не было, сами они не регистрировались в МЧС.
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Юрий Ангаев и Валентин Базаров выехали на помощь девушке.
- По прибытию один из спасателей перебрался вброд через горную реку вместе с верёвками. Из них была сооружена навесная переправа. По ней спасатели переправили девушку на нужный берег, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии спасли застрявшую на берегу горной реки туристку
Происшествия, Фото:
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