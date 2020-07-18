Мужчина убил незнакомца
Суд признал 54-летнего жителя Осинского района Иркутской области виновным в убийстве.
Вечером в июле 2017 года в селе Майск Осинского района мужчина поссорился с незнакомым молодым человеком и ударил его ножом. Парень скончался. Убийца выбросил тело на свалку. В этот же день мужчина покинул пределы России.
Убийца сбежал в Грузию, где родился.
- В июне 2019 года правоохранительные органы иностранного государства задержали мужчину, а затем выдали для привлечения его к уголовной ответственности в России, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
16 июля Осинский районный суд назначил убийце семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Убийца из Иркутской области два года прятался в Грузии
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