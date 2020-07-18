Вор тихо залез в номер, когда мужчина спал
17 июля в дежурную часть в Улан-Удэ поступило сообщение о краже от 54-летнего жителя Закаменского района. Он рассказал, что приехал в столицу Бурятии в поисках работы и остановился в гостинице.
Ночью, когда мужчина спал, неизвестный через незапертую дверь проник в его номер. Вор украл с прикроватного столика сотовый телефон и деньги. Пропажа была обнаружена утром. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.
Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска по отпечаткам пальцев установили подозреваемого и задержали его. Это 19-летний горожанин, который жил в той же гостинице. Украденное изъято.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ ночью обокрали постояльца гостиницы
Происшествия, Фото:
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