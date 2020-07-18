На пожаре в Бурятии спасли пять человек





Вечером 16 июля произошёл пожар в пятиэтажном доме в Гусиноозёрске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Пожарные прибыли на место через пять минут после сообщения. Огнём был охвачен балкон на втором этаже, наблюдалось сильное задымление в подъезде. К этому моменту 11 жильцов вышли из здания самостоятельно.Пятерых жильцов спасло звено газодымозащитной службы. Пожарные вывели людей из дыма с помощью спасательных устройств.Всего в тушении были задействованы восемь пожарных и три единицы техники.Благодаря оперативным действиям не было допущено распространение огня на соседние квартиры. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.