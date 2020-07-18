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Птица оставила улан-удэнцев без света

Птица оставила улан-удэнцев без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Электричество по вине птицы пропала на Левом берегу

Утром в пятницу, 17 июля, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества по необычной причине. Свет пропал в 8.10 часов утра из-за попадания птицы на проходной изолятор трансформаторной подстанции.

Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора посёлка Солдатский: ул. Михалёва, Панфилова, пер. Центральный, Хуторская, Покровская, Восточная, Просторная, Агинская, Благополучная, Капитальная, Мелиораторов, СНТ «Цагатуй».

В оперативной сводке по городу сообщается, что подключение потребителей проводилось поэтапно. Спустя 1 час 40 минут запитали потребителей улиц Панфилова, Мелиораторов, СНТ «Цагатуй».В 19.30 вечера свет вернулся ко всем остальным жителям.

Общее время отключения составило 12 часов 20 минут.

Птицы, а также животные, уже не раз становились причинами различных аварий в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2009 года Улан-Удэ едва не замёрз из-за того, что на ТЭЦ-1 произошёл сбой сразу на трёх котлах. Последствия аварии устраняли несколько суток.

Причиной, как выяснилось, стала кошка, пробравшаяся на станцию и устроившая короткое замыкание. Оно привело сперва к обесточиванию секции, а затем к настоящей цепной реакции, закончившейся остановкой котлоагрегатов.

Как тогда заявили энергетики, такой «нечеловеческий фактор» часто является причиной происшествий в электросистемах - провода повреждают грызуны и птицы. 
отключение света птицы
 
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