Электричество по вине птицы пропала на Левом берегу
Утром в пятницу, 17 июля, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества по необычной причине. Свет пропал в 8.10 часов утра из-за попадания птицы на проходной изолятор трансформаторной подстанции.
Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора посёлка Солдатский: ул. Михалёва, Панфилова, пер. Центральный, Хуторская, Покровская, Восточная, Просторная, Агинская, Благополучная, Капитальная, Мелиораторов, СНТ «Цагатуй».
В оперативной сводке по городу сообщается, что подключение потребителей проводилось поэтапно. Спустя 1 час 40 минут запитали потребителей улиц Панфилова, Мелиораторов, СНТ «Цагатуй».В 19.30 вечера свет вернулся ко всем остальным жителям.
Общее время отключения составило 12 часов 20 минут.
Птицы, а также животные, уже не раз становились причинами различных аварий в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2009 года Улан-Удэ едва не замёрз из-за того, что на ТЭЦ-1 произошёл сбой сразу на трёх котлах. Последствия аварии устраняли несколько суток.
Причиной, как выяснилось, стала кошка, пробравшаяся на станцию и устроившая короткое замыкание. Оно привело сперва к обесточиванию секции, а затем к настоящей цепной реакции, закончившейся остановкой котлоагрегатов.
Как тогда заявили энергетики, такой «нечеловеческий фактор» часто является причиной происшествий в электросистемах - провода повреждают грызуны и птицы.
Птица оставила улан-удэнцев без света
Происшествия, Фото:
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