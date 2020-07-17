В Улан-Удэ братьям, убившим мужчину на остановке, вынесли приговор

В Улан-Удэ суд вынес приговор двум двоюродным братьям, 25 и 28 лет, которые до смерти избили мужчину на остановке «Лебедева». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Преступление произошло вечером 3 мая 2018 года. Весь день двоюродные братья в компании приятелей распивали спиртные напитки, а вечером в состоянии алкогольного опьянения катались по Улан-Удэ на «Тойоте Камри». Около полуночи компания припарковалась на остановки общественного транспорта «Лебедева» на улице Ключевская.
К их машине подошёл незнакомый мужчина и попросил подвезти его. Во время разговора между молодыми людьми и незнакомцем произошла ссора, переросшая в потасовку. Два брата выскочили из машины и принялись кулаками наносить удары по голове противника. После нескольких ударов мужчина упал на землю, и один из них продолжил бить его ногами в тяжёлых ботинках по голове и телу.
После того, мужчина перестал двигаться, молодые люди сели обратно в машину и уехали. Спустя некоторое время избитого мужчину обнаружил прохожий. Три месяца врачи пытались спасти жизнь потерпевшему, но 9 августа он скончался от травм головы.
Приговором суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей братья признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Виктору Б., назначено наказание в виде 13 лет, Арсалану Б. - 9 лет и 7 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
Также суд удовлетворил иск о взыскании с виновных в пользу родственников потерпевшего 1,5 млн. рублей.