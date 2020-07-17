В Улан-Удэ братьям, убившим мужчину на остановке, вынесли приговор









После того, мужчина перестал двигаться, молодые люди сели обратно в машину и уехали. Спустя некоторое время избитого мужчину обнаружил прохожий. Три месяца врачи пытались спасти жизнь потерпевшему, но 9 августа он скончался от травм головы.



Приговором суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей братья признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Виктору Б., назначено наказание в виде 13 лет, Арсалану Б. - 9 лет и 7 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.



Также суд удовлетворил иск о взыскании с виновных в пользу родственников потерпевшего 1,5 млн. рублей.







