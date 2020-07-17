Пожилая ангарчанка отдала гадалкам 600 тысяч «снятие порчи»

Аферистки обманули бабушку при помощи чёрного яйца



86-летняя жительница Ангарска отдала около 600 тысяч рублей двум гадалкам за якобы снятие порчи. Сейчас сотрудники полиции ведут поиски мошенниц.



17 июля в полицию Ангарска обратилась 86-летняя пенсионерка, которая рассказала, что на одном из городских рынков к ней подошли две женщины цыганской национальности и сказали, что видят наложенный на нее «сглаз».



В подтверждение своих слов они произвели нехитрые манипуляции с яйцом, которое после того как его разбили, оказалось изнутри черным.



Поверив в наведенную на нее порчу, пожилая ангарчанка привела лжецелительниц в дом и отдала для проведения обряда очищения и снятия «сглаза» имеющиеся у нее деньги – 600 тысяч рублей.



- Аферистки, получив желаемое, скрылись в неизвестном направлении. А пенсионерка, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего, и проводят комплекс мероприятий по розыску подозреваемых лиц, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

