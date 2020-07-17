Лесоэкспортёр предоставил подложные документы при таможенном декларировании
Иркутская таможня возбудила три уголовных дела, связанных с контрабандой в Афганистан, Китай и Таджикистан стратегически важного товара – пиломатериалов.
Контрабандный вывоз лесоматериалов неизвестного происхождения совершила фирма-лесоэкспортёр, зарегистрированная в городе Зима Иркутской области. В 2016 году в разное время организация заключила три долгосрочных внешнеэкономических контракта с китайской фирмой, а также по одному контракту с афганской и таджикской компаниями на поставку распиленных вдоль пиломатериалов хвойных пород, лиственницы сибирской, лиственных пород.
- При таможенном декларировании на товар были представлены недействительные, подложные документы. Всего зиминская фирма по фиктивным документам незаконно вывезла в страны-контрагенты 3928,6 кубометров древесины неизвестного происхождения общей стоимостью 20 млн 868 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.
По данным фактам 17 июля отделением дознания Иркутской таможни в отношении руководителя фирмы возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важного товара (пиломатериалов) в крупном размере.
Иркутская таможня выявила контрабанду леса на 21 млн в Афганистан, Китай и Таджикистан
Происшествия, Фото:
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