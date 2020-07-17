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12-летняя школьница в Иркутске ушла из дома из-за запрета на котёнка

12-летняя школьница в Иркутске ушла из дома из-за запрета на котёнка
Происшествия, 
Девочку не оставили на улице неравнодушные подруги

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутске нашлась пропавшая 12-летняя девочка, ученица седьмого класса. Её искали всю ночь полицейские и волонтёры. Утром в полицию позвонила 18-летняя девушка, у которой и провела ночь беглянка. Девушка помогла школьнице, которая оказалась ночью на улице совсем без денег.

Причиной ухода ребёнка стала ссора с родителями. Семиклассница принесла котёнка, но оставить его не разрешили, и она ушла, сообщает портал Irk.ru.

ГУ МВД по Иркутской области опубликовало видео, где девушка, у которой ночевала пропавшая школьница, рассказала, как всё было:

- Я провожала подругу на остановку. Подошла девочка. Мы не хотели бросать, автобусы уже не ходят. Я говорю: «Давай звонить маме или папе». Она мне всё рассказала. Мы предложили проводить её домой, она отказалась. Мы тогда ей предложили зайти к нам и переночевать, а утром уже уехать домой. Утром увидели ориентировку в соцсети и позвонили в полицию. 
пропавшие без вести
 
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