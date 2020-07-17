В Забайкалье иностранца оштрафовали на 6 млн за контрабанду морских огурцов

Большую партию трепанга планировалось вывезти в Китай
В Забайкальском крае пресекли канал незаконного перемещения крупных партий морских огурцов (трепанга). Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Забайкальскому краю.
В ноябре 2019 года в посёлке Забайкальск у иностранца 1963 года рождения изъяли более 500 килограммов трепанга Дальневосточного. Со слов задержанного, партия морского огурца перевозилась в Забайкальский район для её дальнейшего контрабандного перемещения на территорию Китая.
По оценкам экспертов, сумма предотвращённого ущерба составила порядка 16 миллионов рублей.
Постановлением Забайкальского районного суда иностранец признан виновным, ему назначен административный штраф в размере 6 472 750 рублей.
Справка:
Трепанг – вид иглокожих из класса голотурий. Используется для приготовления морских салатов, как правило, в варёном виде. Экспортируется в сушёном виде. Является деликатесом в японской, корейской, китайской кухнях. В Китае считается источником молодости и силы.
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