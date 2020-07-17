Растерянную школьницу заметила 18-летняя девушка и пригласила к себе
В Иркутске накануне в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летней девочки. Семиклассница ушла из дома в неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Порядка 50 полицейских до утра обследовали прилегающую территорию, изучали камеры видеонаблюдения, отрабатывали возможные пути и направления, куда мог направиться ребёнок, беседовали с ее родителями и родственниками.
Вскоре к поискам также подключились сотрудники всех отделов полиции города, сыщики управления уголовного розыска и других служб. Ориентировка с внешностью и приметами несовершеннолетней была размещена в социальных сетях и СМИ.
Через несколько часов в дежурную часть ОВД поступил звонок от жительницы микрорайона Ново-Ленино. 18-летняя девушка сообщила, что подросток находится у нее дома.
Вечером на улице иркутянка обратила внимание на растерянную и расстроенную школьницу, которая планировала уехать в центр города из-за возникшей ссоры в семье. При этом не имела при себе еды и денег.
В ответ на это, она убедила её не совершать опрометчивых поступков и пригласила к себе домой, чтобы переночевать. Уже утром девушка заметила в одном из иркутских пабликов сведения о розыске и тут же сообщила об инциденте в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. С девочкой и её родителями работают инспекторы ПДН.
В Иркутске семиклассница сбежала из дома из-за ссоры
Происшествия, Фото:
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