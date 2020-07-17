Продавщица выбегала и отбирала у него деньги
В Улан-Удэ 13 июля в полицию поступило сообщение от продавца продуктового магазина о грабеже. Девушка сообщила, что неизвестный мужчина дважды пытался забрать деньги из кассы.
Мужчина зашёл в магазин в два часа дня. Пока продавец рассчитывала покупателей, он подошёл к пустующей кассе и, открыв её, украл из лотка 700 рублей. Происходившее увидела одна из посетительниц. Женщина закричала.
Сотрудница магазина выбежала вслед за вором из торговой точки. В результате перепалки она вынудила его вернуть украденные деньги.
Спустя полчаса мужчина пришел в магазин вновь - по его словам, за спиртным – и снова предпринял попытку ограбления. Он взял из лотка 500 рублей и попытался скрыться. Однако на улице был вновь настигнут продавцом и опять лишился «добычи»: выручку девушка у него отобрала.
Мужчина ретировался, а сотрудница торговой точки сообщила о случившемся в полицию.
- Подозреваемый - 47-летний мужчина, работавший в микрорайоне дворником - задержан полицейскими. Ранее он был неоднократно судим, в основном, за имущественные преступления. В настоящее время состоит под административным надзором. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ дворник дважды пытался ограбить магазин
Происшествия, Фото:
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