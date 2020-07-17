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Улан-удэнцы избили женщину и спрятались в подвале

Улан-удэнцы избили женщину и спрятались в подвале
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Росгвардейцы оказали помощь избитой женщине

В Октябрьском районе Улан-Удэ женщина со следами побоев обратилась за помощью к автопатрулю вневедомственной охраны. Она рассказала, что её избили знакомые, и попросила вызвать скорую помощь.

Росгвардейцы усадили женщину в служебный автомобиль, оказали ей первую помощь и направились к месту происшествия.

В подвале заброшенного дома группа задержания обнаружила компанию. Двое из них подходили под описание нападавших. Пострадавшая женщина опознала их.

После «скорая помощь» увезла избитую женщину в медицинское учреждение.

Задержаны были 38-летний мужчина и 43-летняя женщина. Они были доставлены в отдел полиции для принятия правового решения, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
Росгвардия побои
 
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