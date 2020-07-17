Росгвардейцы оказали помощь избитой женщине
В Октябрьском районе Улан-Удэ женщина со следами побоев обратилась за помощью к автопатрулю вневедомственной охраны. Она рассказала, что её избили знакомые, и попросила вызвать скорую помощь.
Росгвардейцы усадили женщину в служебный автомобиль, оказали ей первую помощь и направились к месту происшествия.
В подвале заброшенного дома группа задержания обнаружила компанию. Двое из них подходили под описание нападавших. Пострадавшая женщина опознала их.
После «скорая помощь» увезла избитую женщину в медицинское учреждение.
Задержаны были 38-летний мужчина и 43-летняя женщина. Они были доставлены в отдел полиции для принятия правового решения, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнцы избили женщину и спрятались в подвале
Происшествия, Фото:
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