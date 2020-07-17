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В Ангарске подтопило 140 дач

В Ангарске подтопило 140 дач
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Поднявшаяся река Китой топит дачи и приусадебные участки

В Иркутской области поднимается уровень реки Китой. Подтопления зафиксированы в нескольких садоводствах Ангарска и в посёлке Раздолье Усольского района. 16 июля подтопило пониженные участки дорог и 17 приусадебных участков в Раздолье, а также 140 дачных участков ангарского садоводства «Ясная Поляна».

Из садоводства самостоятельно и силами администрации эвакуированы 57 человек, в том числе восемь детей.

В настоящее время в садоводстве находится оперативная группа МЧС для координации работы спасателей, оповещения жителей и адресной работы с населением. В садоводство передислоцирована группа спасателей пожарно-спасательной службы Иркутской области.

- 16 июля в течение дня в садоводстве «Ясная Поляна» оперативной группой и силами спасателей организована работа с населением: проводим оповещение оставшегося населения по дорогам на автомобилях и по затопленным участкам дорог на лодках, осуществляем перевозку людей к их дачным домам для того, чтобы люди могли отключить в домах электричество и вывести в безопасное место животных. При необходимости готовы к проведению эвакуации оставшегося населения. В настоящее время в реке Китой на данном участке наблюдается постепенное снижение уровней воды, - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц.

На контроле находятся садоводства Ангарского городского округа «Ветеран» и «Якимовка», где подтоплено по одному дому с приусадебным участком. Идёт патрулирование садоводств «Ветеран-3» и «Надежда».

В садоводствах Ангарска своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации обеспечивают 49 человек и 15 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 
подтопление
 
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